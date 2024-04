Bus gratis per i tifosi quando gioca il Como

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024)delin busallo stadio, grazie al rinnovo dell’iniziativa di mobilità sostenibile tra1907 e Asf Autolinee “Prendo... il bus e vengo da te“. La società di trasporto comasca darà a tutti ilariani la possibilità di viaggiaresui mezzi urbani nel giorno della gara per raggiungere lo stadio. A partire dalla partita in programma domani alle 15 contro il Cittadella per proseguire con gli altri match casalinghi dell’attuale stagione, il trasporto pubblico sarà gratuito nelle due ore precedenti il calcio d’inizio e successive al fischio finale per tutti i possessori del titolo di accesso allo stadio, biglietto o abbonamento. Per accedere ai bus basterà mostrare il biglietto o l’abbonamento senza bisogno di alcuna registrazione aggiuntiva. L’obiettivo ...