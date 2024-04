Buona Fortuna di Meta | Ai sogni - alle canzoni E a mia figlia in arrivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Lanon esiste, ma te la costruisci giorno per giorno. E, come ricordava pure Seneca, si manifesta quando il talento incontra l’opportunità. Ermalse ne dice convinto parlando nello studio di Soundcheck, il format musicale del nostro giornale – su sito e social –, del nuovo album, gioiosamente travolto durante la lavorazione dalla notizia della paternità. "Quando, a ottobre, ho scoperto che sarei diventato padre m’è cambiato il mondo attorno e ho dovuto riprendere in mano leperché una vena creativa diversa si stava affacciando su quel che facevo portando nuova intensità e nuovi colori" assicura. "Il risultato sono i dodici momenti raccolti in questo disco, di cui sono molto, molto, orgoglioso". La scelta del nomeper la piccola che Ermal ...