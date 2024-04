Buio Fermana - Giandonato apre la porta | Se mi chiamano scendo anche in D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il giorno dopo la retrocessione dellaè difficile fare un’analisi lucida. Di tempo a disposizione per evidenziare tutto quello che non ha funzionato in quest’annata ne avremo. Partendo dalle sensazioni, nell’aria c’è quell’odore di miracolo svanito che fa male. Dopo un finale di stagione entusiasmante, la squadra è arrivata in fondo con le energie mentali a zero. Lo dimostra l’ultima partita contro il Pescara. Tolti i vari provocatori come Franchini, preso a male paroledal suo stesso allenatore ("Tu sei un c******e"), il nervosismo c’era. Attenzione che si è rivolta verso Manuel. Il capitano segna il gol della bandiera poi indica lo stemma guardando verso la tribuna. Dal 60esimo in poi si è sempre sentito un singolo "supporter", che non rappresenta in alcun modo tutta la tifoseria, offenderlo e urlare ...