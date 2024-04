Buffon svela la riunione a tre alla Juve | “Eravamo io - Paratici e Pirlo Cosa potevo rispondergli?”

Elia Caprile, portiere del Napoli in prestito all’Empoli, rivela: “Il mio modello è Buffon, voglio giocare nel Napoli in futuro perché mio padre è napoletano”. Elia Caprile, giovane portiere di proprietà del Napoli attualmente in prestito all’Empoli, si è raccontato in un’intervista a DAZN ...

Continua a leggere>>