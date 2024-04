Brindisi - auto contro il muro | il pedone si salva la vita per miracolo? Occhio alla reazione | Video

(Di martedì 30 aprile 2024) Immagini che stanno facendo il giro d'Italia, diventate viralivelocità della luce. E la ragione è del tutto evidente. Le immagini, per inciso, risalgono a domenica 28 aprile, ma hanno iniziato a circolare soltanto nelle ultime ore. Siamo a, in via Umberto Maddalena. Nelecco che si vede un passante camminare tranquillamente sul marciapiede. Dunque l'uomo sente il rombo di unmobile e, con un guizzo, si sposta. Un passo che gli ha letteralmenteto la: pochi istanti dopo ecco che l'che aveva sentito va a schiantarsi proprio dove si trovava lui, sfondando il. Se l'fosse passata soltanto qualche secondo prima, ilsarebbe stato travolto, con conseguenze ...

