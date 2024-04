Borussia Dortmund-Psg dove vedere le semifinali di Champions League in Tv

(Di martedì 30 aprile 2024) Ilvuole stupire l’Europa e tirare un brutto scherzo al Psg. Seconda semifinale di andata di, dopo Bayern Monaco-Real Madrid un’altra squadra tedesca cerca riscatto dalle delusioni in campionato. La squadra di Edin Terzic non è il colosso bavarese, ma del resto il Paris Saint Germain non è il Real e arrivati a questo punto della competizione nulla è già scritto. La forza finanziaria dei parigini e il Kylian Mbappe in più obbligano la formazione guidata da Luis Enrique a non farsi sfuggire l’ennesima occasione di provare ad alzare la coppa. I sogni di gloria degli emiri qatarioti di portare a casa la tanto agognata, però, potrebbero infrangersi questa volta contro il temibile muro giallo del BvB., ...

Le parole di Edin Terzic , allenatore del Borussia Dortmund , in conferenza stampa in vista della partita contro il PSG Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Borussia Dortmund e PSG. PSG – «Dopo la sconfitta in casa loro nei gironi eravamo delusi ... Continua a leggere>>

L’allenatore del Psg, Luis Enrique , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il Borussia Dortmund: “Penso che qualsiasi risultato diverso dalla qualificazione per la finale sarebbe una delusione per tutte e quattro le squadre”. Il grande ... Continua a leggere>>

Semifinali di Champions League e tornano ad affrontarsi la prima e la seconda classificata del girone F: il Borussia Dortmund di Terzic che quel girone lo ha vinto affronta in casa il Paris Saint Germain di Luis Enrique, arrivato secondo anche grazie al pareggio nell’ultima giornata della fase a ... Continua a leggere>>

Luis Enrique all'attacco della stampa prima di borussia Dortmund-PSG: "Non capite nulla di calcio" - In conferenza: «Se perdiamo è perché siamo giovani e se vinciamo è fortuna L’età non conta. Possiamo vincere tutte le competizioni ma dobbiamo gestire le emozioni» La conferenza stampa di Luis Enriqu ...

Continua a leggere>>

champions: Luis Enrique, pressione sul Psg E' una benedizione - Fa professione di ottimismo Luis Enrique alla vigilia della semifinale di andata della champions che il suo Psg giocherà a Dortmund contro il borussia. "Noi i favoriti - dice ancora - Ecco perché ...

Continua a leggere>>

Luis Enrique: "Psg favorito La conferma che non sapete nulla di calcio!" - L'ex allenatore della Roma in conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di champions League in trasferta contro il Dortmund ...

Continua a leggere>>