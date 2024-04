Bonus 100 euro e sgravi per assunzioni donne e giovani | cosa prevede il pacchetto 1 maggio approvato dal cdm

(Di martedì 30 aprile 2024)da 100ai lavoratori a basso reddito, incentivi per assumeresoprattutto al Sud, stretta sulla politica di coesione, 1,2 miliardi per rilanciare Bagnoli.E' un...

Per il viceministro Leo non si tratta di un focus esclusivo sulle imprese e sul lavoro autonomo, ma si presta altrettanta attenzione al lavoro dipendente, che coinvolge un numero significativo di persone Continua a leggere>>

Il Bonus da 100 euro che arriverà nel 2025 per i redditi bassi «è il primo tassello» cui seguirà «trovando le relative risorse» l'intervento per «le tredicesime», ha detto LeoIl Bonus da 100 euro che arriverà nel 2025 per i redditi bassi «è il primo tassello» cui seguirà «trovando le relative ... Continua a leggere>>

Il Consiglio dei ministri ha approva to il decreto legge che riforma le Politiche di Coesione e il decreto legislativo per la Revisione del regime Irpef e Ires . Alla vigilia la premier Giorgia Meloni ha preannunciato in quest'ultimo provvedimento una misura per erogare "a gennaio 2025, un'indennità ... Continua a leggere>>

Dal Governo 1,2 miliardi per Bagnoli: "L'obiettivo di completare i lavori entro il 2030 è più concreto" - Si introduce il bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di ...

Continua a leggere>>

Via libera al decreto Coesione, Fitto “Obiettivo mettere in moto 74 mld” - ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato u ...

Continua a leggere>>

bonus 100 euro per le famiglie: servirà l'autocertificazione e sarà tassato. Tutto quello che c'è da sapere - Mancano i dettagli tecnici. Per adesso si sa che in autunno 1 milione, forse 1,1 milioni famiglie dovranno fare autocertificazioni per richiedere ai datori di lavoro il bonus da 100 euro, per giunta ...

Continua a leggere>>