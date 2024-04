Bonifica Bagnoli - il ministro Fitto | 1,2 miliardi nel Dl Coesione

“Abbiamo finanziato per 1,2 miliardi la bonifica e il recupero dell’area di Bagnoli, a Napoli. E’ un finanziamento rilevantissimo che ha una valenza non solo ambientale ma anche economica, sociale e di prospettiva in quel territorio, che rappresenta un segnale molto importante e che mette in moto ...

Continua a leggere>>