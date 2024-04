Bologna - serve uno scatto su mobilità e parcheggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Il meteo, l’unica incognita turistica di questo lungo ponte del Primo Maggio. Già, perché sulla capacità di accoglienza degli operatori bolognesi e sulla bontà di una cucina tradizionale che tanti ci invidiano, dubbi non ce ne sono. La nostra città, lo certificava anche una ricerca nazionale pubblicata giorni fa, è più o meno stabilmente tra le prime dieci mete scelte dagli stranieri. Basta un giro in piazza Maggiore per capirlo, ci si trova in una babele di lingue: tedeschi, francesi, anglofoni, ma anche giapponesi, cinesi e dall’Est Europa. Forse anche dai Paesi arabi. Attratti, per la maggior parte, dal buon cibo, oltre che dal carico di storia chesi porta sulle spalle. Chiedetelo ai residenti: anche solo 10-15 anni fa non era così. Il ’figurone’ che sta facendo la squadra di Thiago Motta in serie A, proiettata verso l’Europa, è solo la ciliegina sulla ...