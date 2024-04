Bollettino dei Campi Flegrei | 193 terremoti in una settimana

(Di martedì 30 aprile 2024) Nelladal 22 al 28 aprile 2024, nell’area dei, sono stati localizzati 193con magnitudo Md?0.0 (Mdmax=3.9±0.3). Negli ultimi 21 giorni si registra un sollevamento nell’area di massima deformazione di circa 2.5 centimetri. Non si segnalano variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nel periodo di riferimento rispetto ai trend di aumento Il Blog di Giò.

Otium, cultura, gusto e relax in dieci eventi diffusi , con otto itinerari e due incontri enogastronomici. Dal 26 al 28 settembre è in programma la XVII edizione di Malazè , che quest'anno diventa "Off", con eventi , degustazioni di prodotti tipici e di vini, cooking class, organizzati in vigneti, ...

Vino, food, storia e natura: parte la 12esima edizione di Malazè - Da tutta Italia e dall'estero accorrono per partecipare ai nostri eventi. E' un progetto promosso da "campi flegrei Active" in partnership con APS Malazè Laboratorio di Comunità". In mostra ci sono i ...

"campi flegrei, il bradisismo si sta intensificando: suolo alzato di 2,5 cm in 21 giorni" parla Bianco, direttrice vulcani Ingv - "Ai campi flegrei stiamo osservando in questo momento l'intensificarsi del fenomeno bradisismico. Negli ultimi 21 giorni, tra il 9 e il 29 aprile, si è registrata una sismicità accompagnata da una var ...

Napoli, spari in strada: minorenne ferito - Uno scooter arrivato a grande velocità in viale campi flegrei, una pistola ad altezza uomo e poi gli spari. Nel mirino un gruppo di ragazzi davanti a un bar. Un agguato andato in scena intorno alla ...

