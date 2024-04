Bocce Moreno e Luca Capponi vincono a Morrovalle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Non sono parenti i vincitori del trofeo Tranceria gala 2.0 per Mario Scarpetta a, sebbene abbiano lo stesso cognome.) ha infatti vinto la gara di categoria A e(Tolentino) quella di categorie BCD. Molto ricca la partecipazione di atleti iscritti al Trofeo che si disputato alla Bocciofila, presieduta daScocco. Erano infatti 454 gli atleti in campo nella competizione, diretta da Silvio Giustozzi, divisa nella gara "Alto livello" per atleti di categoria A (con 46 giocatori iscritti) e quella per tutte le altre categorie con 408 atleti al via. Nella gara di categoria A successo per il padrone di casa) che in ...