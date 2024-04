Blue Ivy Carter - dai Grammy con papà Jay-Z a un film con mamma Beyoncé Ecco quale

(Di martedì 30 aprile 2024)Ivyè una predestinata? Ha 12 anni, è presto per dirlo. Certo, avere due genitori comee Jay-Z un po’ aiuta. E a giudicare dalla personalità di questa ragazzina (una vera Capricorno), ne sentiremo parlare. Anzi, la sentiremo parlare, visto che fa parte, assieme alla madre, del cast vocale americano del nuovodella Disney, Mufasa. Nel prequel live action di Il re leone, diretto da Barry Jenkins e in uscita il prossimo 19 dicembre,Ivy, infatti, doppierà Kiara, figlia di Simba (Donald Glover) e Nala ().Ivye Beyonce? (fonte: Vogue Italia)Un’esperienza sicuramente importante, che non è (e non sarà) l’unica perIvy. Per tornare a Jay-Z, che l’ha voluta sul palco accanto a sé durante i ...

Beyonce and jay-z’s daughter Blue Ivy carter joins cast of Lion King prequel - Beyonce and jay-z’s daughter Blue Ivy carter has joined the voice cast of The Lion King prequel Mufasa. The first trailer for the blockbuster, which follows the 2019 photorealistic remake of the ...

Beyoncé and Blue Ivy set to star in 'Mufasa: The Lion King' - Blue Ivy carter is adding movie star to her growing list of accolades. The 12-year-old Grammy Award-winner is set to voice a character in the new 'Lion King' movie.

