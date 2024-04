Blitz Poliziesco | Arrestato Ladro di Rame in Fabbrica Abbandonata a Pescara

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 30 aprile 2024)- Nella notte scorsa, un tentativo di furto diin un opificio abbandonato in via Tiburtina è stato prontamente interrotto grazie all'intervento tempestivo della Squadra Volante della Questura di. Un uomo di 39 anni è statosul posto mentre tentava di fuggire con del materiale rubato. La telefonata alla Sala Operativa della Questura ha segnalato la presenza dell'uomo all'interno dell'opificio abbandonato. I poliziotti hanno sorpreso l'uomo mentre trasportava del materiale metallico, inclusi pezzi di, precedentemente trafugati e caricati su un carrello. Nonostante un tentativo di fuga, l'uomo è stato prontamente bloccato edopo una breve colluttazione. È stato quindi condotto in Questura e posto in custodia nella camera di sicurezza, a ...