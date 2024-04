Blinken | la normalizzazione israelo-saudita è imminente

Guerra in Medio oriente: raid e morti a Rafah, ma crescono le speranze di tregua. Diplomazia in pressing a Riad: “Accordo generoso, Hamas accetti” - Oggi a Riad vertice con il segretario di Stato Usa Anthony blinken. Atteso in Arabia Saudita anche Antonio Tajani È di almeno 27 morti, secondo Al Jazeera, il bilancio dei bombardamenti israeliani ...

Gaza, il piano Usa con i leader sauditi per il dopoguerra nella Striscia: «Normalizzare i rapporti tra Riad e Tel Aviv» - «Il lavoro sulla normalizzazione dei rapporti israelo-sauditi è molto vicino al completamento». Da Riad, dove partecipa al World Economic forum, non nasconde il proprio ...

"Un'intesa generosa, Hamas accetti" - blinken spinge per la tregua: 33 ostaggi liberi in 6 settimane. I timori sulle scelte dell'Aja Una proposta «straordinariamente generosa da parte di Israele». Per il segretario di Stato americano Anto ...

