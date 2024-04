Biodigestore - il cantiere va avanti Tar fissa l’udienza a febbraio 2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Il progetto prosegue senza interruzione e se ne riparlerà nell’appuntamentoto adell’anno prossimo in Tribunale. Il Tar del Lazio ha pronunciato l’ordinanza sul ricorso presentato da Provincia della Spezia, Re.Cos e Regione Liguria contro la delibera di Anac, associazione nazionale anticorruzione, che lo scorsoaveva sollevato dubbi sulla procedura della gara europea vinta da Iren per la realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti. Ma indicando un sito differente, costi di spesa inferiori da sostenere al pari della quantità di rifiuti ben differenti da quella che poi si è realmente tradotto nel contestato progetto da poco avviato nell’area di Saliceti al confine tra i territorio di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra e non Boscalino di Arcola come indicato in sede di gara. Il Tribunale ...