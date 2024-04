Billie Eilish | annunciata data a Bologna per il tour mondiale Hit me hard and soft

(Di martedì 30 aprile 2024)ha annunciato le date del suo prossimo, Hit meand, rivelando che l’8 giugno del 2025 si esibirà a, unicaitaliana deldell’artista americana. In appena un’ora dall’annuncio via Instagram, quasi un milione e trecentomila fan hanno messo like al post (moltissimi dall’Italia). Biglietti saranno in vendita dal 3 maggio.

Billie Eilish finalmente in Italia - L'appuntamento con l'artista statunitense Billie Eilish è per domenica 8 giugno 2025 all'Unipol Arena di Bologna.

Billie Eilish: il tour per il nuovo disco passa da Bologna - All'uscita dell'album farà seguito il "Hit me hard and soft - The tour", una serie di date nel mondo che partiranno dal Canada il 29 settembre 2024 per terminare il 27 giugno dell'anno successivo

C'è un'unica data per Billie Eilish in Italia - L'annuncio della data italiana segue di poco quello di un nuovo album, dal titolo Hit Me Hard And Soft, che sarà pubblicato il prossimo 17 maggio. Da mezzogiorno del 2 maggio i biglietti saranno

