Biennale - il Leone d’Oro dell’Australia | siamo tutti imparentati

(Di martedì 30 aprile 2024) Venezia, 30 apr. (askanews) – Raccontare i popoli delle Prime Nazioni, che sono tra i più antichi sulla Terra, per dare una nuova prospettiva sulla storia e ricordare i legami di parentela che unisconogli esseri umani. Di questo parla il progetto del Padiglione australiano allaArte di Venezia, che ha ricevuto ilper la miglior partecipazione internazionale. “Sinceramente non me lo aspettavo, ma, certo, è una bella sorpresa”, ha detto ad askanews l’artista Archie Moore, che ha realizzato un vasto murale e una grande installazione, capace di abbracciare migliaia di anni. “Si va indietro fino a 65mila anni fa – ha aggiunto Moore – ma anche solo 3mila anni fa troviamo un antenato comune agli esseri umani. Io volevo mostrare che ...