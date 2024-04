Biden a Egitto e Qatar | Ogni sforzo per il rilascio degli ostaggi Navi colpite nel Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 aprile 2024 –ha telefonato ai leader di, esortandoli a compiere tutti gli sforzi necessari per garantire il: “unico ostacolo a un cessate il fuoco immediato e agli aiuti per i civili a Gaza”. Treattaccate nel Mar, gli Houthi hanno lanciato missili balistici e droni dallo Yemen. Oltre 800 funzionari americani hanno firmato una lettera aperta contro il sostegno Usa a Netanyahu: “Cessare le spedizioni di armi a Israele fino a quando non interromperà le sue operazioni militari a Gaza”. Ieri, 36 persone sono state uccise nella Striscia, incluse 26 a Rafah. Segui la diretta qui sotto Joecon il premier israeliano Benjamin Netanyahu (a destra)