La Rianimazione del nuovo Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA di II Livello) dell' ospedale di Lecce è stata intitolata al suo fondatore, prof. Antonio Gismondi, nativo di San Lorenzello (Bn) ma trapiantato dal Sannio in Salento, all'età di 40 anni, per aprire

Bevono una bibita e finiscono in ospedale: ricoverate quattro persone, un 15enne è in rianimazione - Tre minorenni e un adulto, tutti di Manduria, sono finiti in ospedale dopo aver bevuto una bevanda. Il più grave di 15 anni è stato ricoverato in rianimazione ma è fuori

Lutto cittadino a Vittoria, morto dopo una caduta il consigliere comunale Giuseppe Cannizzo - Cannizzo era rimasto vittima di un incidente domestico lo scorso 12 aprile: era caduto da una scala mentre raccoglieva dei limoni da un albero

Colle Sannita, morto a 26 anni dopo diversi interventi in ospedale: udienza rinviata - Rinvio con proteste nell'ambito del procedimento penale per la morte di Antonio Pagnano, 26 anni, di Colle Sannita, avvenuta il 5 febbraio del 2020 dopo più interventi chirurgici.

