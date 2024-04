beppe carletti firma la colonna sonora del docufilm su Giuseppe Garibaldi - NOVELLARA - Il fondatore e tastierista dei Nomadi, beppe carletti, firma la colonna sonora del docufilm “Giuseppe Garibaldi eroe leggendario”. Per la ...

Nomadi in concerto a Torino: ma la serata al Teatro Colosseo è sold out - È sold out il concerto dei Nomadi in programma al Teatro Colosseo sabato 4 maggio. Sono i primi anni ‘60 quando tra Modena e Reggio Emilia beppe carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro ...

“Giuseppe Garibaldi eroe leggendario” al Cinema don Bosco di Cuneo - Il docufilm racconta la vita del condottiero tra fiction e storia, con le musiche di beppe carletti dei Nomadi. In sala il 26 aprile c’è l’attore Gianpiero Perrone ...

