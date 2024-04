Belve ospiti ultima puntata 30 aprile 2024 | ecco chi intervista stasera Francesca Fagnani

Il ciclo di interviste di Francesca Fagnani a Belve è giunto al gran finale. La conduttrice e giornalista ha in serbo tre personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione molto amati e discuti per l’ultima puntata di stasera, martedì 30 aprile 2024 . Curiosi di scoprire chi ... Continua a leggere>>

Belve , torna in prima serata con l’edizione 2024 del programma che, dopo aver debuttato in seconda serata, ha conquistato il prime time di Raidue. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi sguardi di numerosi momenti cult diventati virali ... Continua a leggere>>

Si chiude oggi, 30 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 2, la stagione di "Belve", che ha visto anche in questo ciclo di puntate Francesca Fagnani intervistare, con metodo diretto e ricco d'ironia, personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Il quinto e ultimo appuntamento vede in scena tre...

Continua a leggere>>