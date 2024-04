Belve | gli ospiti dell' ultima puntata - stasera su Rai 2

(Di martedì 30 aprile 2024)su Rai 2 alle 21:20 torna, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, con la quinta eda stagione: chi sono glidi martedì 30 aprile 2024. Anche perè arrivata la fine:su Rai 2 alle 21:10 andrà in onda la quinta edi stagione per il programma di Francesca Fagnani, che anche la scorsa settimana ha ottenuto il 10% di share. Per l'occasione torna a, questa volta ospiteo "spazio canoro", Arisa, per un omaggio speciale. Glia quintaIn questo martedì 30 aprile sarannodi Francesca Fagnani Piero Chiambretti, ...

belve 2024: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata, 30 aprile - Questa sera, martedì 30 aprile 2024, alle ore 21,20 va in onda la quinta puntata di belve 2024, la trasmissione cult di Francesca Fagnani in cui la giornalista intervista personaggi del mondo della ...

Continua a leggere>>

Francesca Pascale a "belve": quelle foto con Paola Turci rubate "una violenza". Ecco cosa accadde - Francesca Pascale per la prima volta in assoluto rilascia un’intervista televisiva e a belve - in onda stasera in prima serata su Rai2 - non si risparmia: ...

Continua a leggere>>

Paola Turci, compagna di Francesca Pascale/ Il commento alla foto con la Fagnani: “Non sono gelosa ma…” - Paola Turci, la compagna di Francesca Pascale, il racconto del colpo di fulmine e i commenti social per la partecipazione della moglie a belve ...

Continua a leggere>>