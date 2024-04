Beetlejuice | The ghost with the most sta per tornare con un sequel

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) «Allora, dite il mio nome, ditelo due volte e alla terza io arriverò e ricordate che Io inghiotto, vomito, sputo e rutto, faccio porcate, chiedetemi tutto! Ma soprattutto ricordate che sono qui per voi!». I fans dello spiritello porcello devono aver seguito alla lettera le indicazioni e, a trentasei anni dall’uscita del primo capitolo, la saga di Betelgeuse (ma attenzione! Si pronuncia) sta persul grande schermo, diretto nuovamente da Tim Burton. Dopo il successo della pellicola del 1988, Burton ha realizzato una serie tv animata chiamata In che mondo stai?. Nel frattempo, si è parlato a lungo di un vero e proprio, senza però arrivare a nulla di concreto per molto tempo. Il regista, tuttavia, non ha mai abbandonato il desiderio di riprendere il discorso, ma ad una ...