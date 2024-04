(Di martedì 30 aprile 2024) 20.15 La Procura di Milano ha acquisito la documentazione medica a partire dal 2021 dei detenuti dell'Istituto penale per minorenni "Cesare". Leserviranno agli investigatori per accertare se ci siano stati ulteriori casi di torture e di pestaggi da parte degli agenti della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti minorenni. A partire da lunedì incominceranno le audizioni dei ragazzi che secondo gli inquirenti potrebbero essere stati vittime di nuovi casi di tortura.

cartelle cliniche , referti di malattie gravi, esami per patologie rare, elenchi di vaccinati: big data. E’ questa, in sintesi, la nuova miniera d’oro della rete: conoscere i dati sanitari degli italiani. In internet, principalmente nel dark web, queste informazioni da tempo si vendono con facilità ... Continua a leggere>>

Torture al Beccaria, acquisite cartelle cliniche giovani detenuti - I pm vogliono accertare se ci siano altri casi dalla fine del 2021. Conclusi intanto gli interrogatori degli agenti coinvolti nell'inchiesta: solo interventi contenitivi ...

Continua a leggere>>

Morto dopo intervento per dimagrire, Tenti: "Dramma che ci addolora. Ma dalla cartella clinica non emergono errori" - Abbiamo aperto la sua cartella clinica e l'abbiamo ripercorsa passo dopo passo, per capire insieme se qualcosa fosse andato storto. Ma non abbiamo rilevato alcuna condotta sbagliata: se potessimo ...

Continua a leggere>>

Morto dopo intervento per dimagrire, Stefano Tenti: "Dramma che ci addolora. Ma dalla cartella clinica non emergono errori" - Abbiamo aperto la sua cartella clinica e l'abbiamo ripercorsa passo dopo passo, per capire insieme se qualcosa fosse andato storto. Ma non abbiamo rilevato alcuna condotta sbagliata: se potessimo ...

Continua a leggere>>