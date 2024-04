Bayern Monaco-Real Madrid | probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

Per la prima serata in tv, martedì 30 aprile , su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il clandestino ”, con Edoardo Leo. Verranno proposti due episodi dal titolo “La ragazza scomparsa” e ” Il cielo sopra Lambrate”. Nel primo, Bonetti ha scoperto che il suo benefattore è Luca e lo costringe a ... Continua a leggere>>

Bayern Monaco-Real Madrid è l'andata della semifinale di Champions, si gioca oggi alle 21. Partita trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Canale 5, oltre su Sky. Le ultime news sulle formazioni di Tuchel e Ancelotti.Continua a leggere Continua a leggere>>

Champions League, semifinali: Il Real Madrid parte favorito contro il bayern Monaco. Domani Borussia Dortmund-PSG - Finalmente torna lo spettacolo della Champions League e il livello delle semifinali è sempre più alto. Per molti la sfida di questa sera tra bayern Monaco e Real Madrid è una finale anticipata, i blan ...

Continua a leggere>>

Diretta bayern-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni - La partita tra bayern e Real Madrid è in programma alle ore 21 e sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5. Sarà trasmessa anche su Sky. La diretta streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity ...

Continua a leggere>>

bayern monaco-real Madrid, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni - La squalifica (pesante) di Carvajal lascia spazio in difesa a Lucas Vazquez (fin ballottaggio con Nacho). Partita: bayern monaco-real Madrid Data: martedì 30 aprile 2024 Orario: 21:00 Dove si gioca: ...

Continua a leggere>>