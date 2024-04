Bayer Real Madrid - tre minuti di fuoco | Sane-Kane la ribaltano

Sinner contro Khachanov negli ottavi di finale a madrid: quando e dove vedere in tv (e in streaming) la partita - Una rimonta per conquistare gli ottavi di finale. Jannik Sinner ha vinto, non senza brividi, il turno dei sedicesimi contro Pavel Kotov. Il primo set è andato via liscio in favore dell’azzurro (6-2), ...

Paolini no limits: è agli ottavi del Wta di madrid, ora sfiderà la ragazza prodigio Andreeva - Paolini, sempre più vicina alla top 10, lo scorso anno si era fermata subito a madrid contro la polacca Frech ... che risale 2-2. E’ un fuoco di paglia, perché Paolini conquista 4 game di fila che le ...

Paolini-Garcia, orario WTA madrid 2024: programma, tv, streaming - Terzo turno di fuoco per Jasmine Paolini al WTA 1000 di madrid. Per la numero 1 d'Italia, infatti, arriva il confronto con la francese Caroline Garcia, ...

