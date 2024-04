(Di martedì 30 aprile 2024) Concerto d’eccezione a26 a Poggibonsi dove, sabato 4 maggio alle 22 alcuni tra i più importanti musicisti underground italiani si mettono al servizio del grande Lucio, riuniti sotto il nome diB. Stiamo parlando di Leo Pari (Thegiornalisti), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso), Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio) e Lino Gitto (The Winstons). Ovvero, il cast che firma uno spettacolare progetto intito’Ildi Lucio’ che da anni sta portando in giro per l’Italia i successi dell’indimenticato cantautore milanese. Sul palco quattro artisti della scena indipendente italiana, provenienti da storie diverse, ma che hanno trovato unità d’intenti nell’esecuzione dei brani die Mogol, rivisitati alla luce delle ...

Roma, il sacro e il profano: alla scoperta di Michelangelo Buonarroti nel documentario diretto da Chiara Battistini e scritto da Filippo D'Antuono. Disponibile su Sky e in streaming solo su NOW. Tra i vicoli di Roma fino al cielo, sfiorando i muri di una città immortale. In mezzo, un viaggio, tra ... Continua a leggere>>

battisti, un canzoniere senza tempo. La versione dei lato B a Bottega 26 - Concerto d’eccezione a Bottega 26 a Poggibonsi dove, sabato 4 maggio alle 22 alcuni tra i più importanti musicisti underground italiani si mettono al servizio del grande Lucio battisti, riuniti sotto ...

Continua a leggere>>

“Al Qaeda è di nuovo forte in Afghanistan”/ Generale battisti: “Doha minacciata dall’Isis e dalla resistenza” - Mentre Al Qaeda torna forte in Afghanistan, i talebani non sanno come arginare la minaccia dell'ISIS e della resistenza armata ...

Continua a leggere>>

Primo Maggio a Empoli, c'è il corteo: modifiche temporanee a sosta e transito - Mercoledì primo maggio 2024 anche a Empoli si terrà il tradizionale corteo per la Festa del lavoro, interessando piazze del centro storico e strade. Il ...

Continua a leggere>>