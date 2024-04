Bari - avvistato il mostro di Loch Nesssul lungomare | i passanti sorpresi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30 Aprile, 2024 L’avvistamento ha suscitato interesse tra i residenti diche si trovavano a passeggiare lungo la costa. A breve distanza dalla riva, è stato notato più volte, in modo scherzoso, la presenza della creatura leggendaria delNess, conosciuta come Nessie, nelle acque di fronte al viale Nazario Sauro. Il video di Giovanna su Tik Tok (@lemiecreazioni5) ha svelato il mistero del “diNess barese”. Successivamente è emerso che si trattava di un’originale iniziativa del pub scozzese The Stuart, nell’ambito di un programma per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il turismo, finanziato attraverso il Bando Voucher Turismo della Camera di Commercio di. La particolare scultura è stata creata da un abile artigiano della cartapesta del Carnevale di ...