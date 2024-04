Barcellona su Kvara | ma il Napoli è pronto a blindarlo 

Secondo quanto riporta Sport, le voci che avvicinano Kvaratskhelia al Barcellona sono solo una strategia per mettere pressione ad Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, e ottenere il rinnovo alle sue richieste. Il presunto interesse di Kvaratskhelia per il Barça è solo strategia Scrive ... Continua a leggere>>

Il barcellona vuole due giocatori del Napoli, ma kvara non è sul mercato - Su tutti, il barcellona di Laporta che ha confermato a sorpresa Xavi sulla panchina blaugrana e vorrebbe spendere in casa Napoli (c'è anche Lobotka nel mirino)". "È stato proprio il manager di kvara ...

Continua a leggere>>

BAYERN MONACO - Kimmich: "barcellona e Real Madrid su di me Voglio prima parlarne con il club" - Joshua Kimmich potrebbe trasferirsi in Spagna. In molti vedono il difensore tedesco con la maglia del barcellona o del Real Madrid, tuttavia il giocatore del Bayern Monaco non ha intenzione di andarse ...

Continua a leggere>>

AdL pensa di blindare kvara con una valutazione di poco lontana da Osimhen. Il barcellona è alle porte - kvara, dicevamo, nel frattempo gioca. E corre: la prestazione contro la Roma non è stata il classico mix di finte, dribbling, tiri e giochetti. No: nel mixer ci ha messo ferocia e carattere, voglia e ...

Continua a leggere>>