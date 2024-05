Barbora Bobulova rompe il ghiaccio | Vivo sola con le mie figlie Vi svelo il segreto della felicità

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 30 aprile 2024) “Per me la libertà individuale è molto importante… io sono separata da tanti anni edada tanti anni, sono felicemente single, non per scelta ma perché è capitato così. Credo nell’amore e nel matrimonio, però le nozze non dovrebbero essere all’inizio del rapporto ma come c...