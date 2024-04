Bankitalia | titoli di Stato in mano a famiglie risalgono sopra 10%

bankitalia,più stabilità finanza ma debito resta un rischio - Migliora la stabilità finanziaria italiana grazie a mercati più stabili, inflazione in calo, un Pil che dovrebbe accelerare nel 2024, banche in salute e imprese con una redditività ancora in crescita.

Italia, rischi stabilità finanziaria in lieve calo - Rsf - MILANO (Reuters) - In Italia i rischi per la stabilità finanziaria sono in lieve calo rispetto allo scorso novembre pur in presenza di forti tensioni geopolitiche internazionali.

bankitalia, le banche restano in buona salute - Le banche in Italia si mantengono in buona salute con una redditività che si ridurrà nel 2024 sotto l'effetto del calo dei tassi e di un maggior costo della raccolta, restando tuttavia "alta". Nel ...

