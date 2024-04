Banco Fiorentino in buona salute | Sosteniamo lo sviluppo dei territori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) CALENZANO (Firenze) Una banca solida e legata strettamente alo. Il bilancio di esercizio del– Mugello Impruneta Signa approvato dal Consiglio di amministrazione e che sarà sottoposto all’assemblea dei soci il prossimo 5 maggio conferma, con i dati, lama anche la capillarità della realtà del Credito Cooperativo. Pur in un anno complesso, sia per le tensioni politiche ed economiche a livello internazionale che non accennano a concludersi e per la forte cresciuta dei tassi di interesse che ha prodotto una contrazione evidente nella richiesta di credito, infatti l’esercizio si è chiuso con un utile netto di 36,411 milioni di euro, una raccolta totale da clientela pari a 1.657 milioni di euro e impieghi netti a famiglie e imprese di 843,8 milioni di euro. Di ...