Balotelli | Dumfries? Sfottò bellissimo! Fossi stato Calhanoglu 1000 volte peggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024)sta dalla parte di, nella polemica per lo striscione contro Theo Hernandez esposto domenica durante la festa scudetto dell’Inter. L’ex attaccante nerazzurro, ora in Turchia, da Vox to Box Podcast su Controcalcio dà anche valore al comportamento di. ALTRO CHE CRITICA! – È notizia di ieri che la Procura Federale ha aperto un fascicolo nei confronti di Denzel. Il difensore dell’Inter rischia una multa, per lo striscione sul “cane” Theo Hernandez. Ma Mariosi schiera dalla parte di: «È, ma fossero questi glinel calcio! Al contrario si sarebbe creata la polemica sul razzismo, perché l’Italia è un paese di ignoranti. Ma non perché sarebberazzismo. Al posto di ...