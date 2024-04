‘Bake Off’ torna prossimamente su Real Time con la new entry Iginio Massari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024)sarà trasmessa su(canale 31) la dodicesima edizione diOff Italia – Dolci in forno’, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Il programma, dedicato alla pasticceria e al mondo bakery, è una delle trasmissioni di punta dell’offerta dell’emittente e continua a essere apprezzato, oltre che per la dolcezza dei suoi contenuti, anche per il garbo e la gentilezza che lo caratterizzano, con qualche nota più ironica e divertente, ma mai sopra le righe. Come di consueto, la persona che vincerà la gara sarà proclamata Miglior pasticcere amatoriale d’Italia presso Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (Monza Brianza). Lo show sarà condotto come sempre dalla giornalista e scrittrice Benedetta Parodi. La giuria sarà composta ancora da Ernst Knam, Damiano Carrara ...