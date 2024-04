Baby Reindeer racconta nell' episodio 4 una storia autentica e da incubo di un' aggressione sessuale

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 aprile 2024), il nuovo dramma tv di Richard Gadd su Netflix, riserva una svolta terrificante. All'inizio, seguiamo il protagonista mentre sprofonda lentamente in un ginepraio di paranoia e ansia da fuga. Donny è perseguitato. La sua stalker, una donna più anziana di nome Martha, si inserisce in modo inestricabile nel tessuto della sua vita che inizia a disfarsi. La carriera di comico, in declino, viene messa a repentaglio da lei che si intrufola ripetutamente nei suoi spettacoli, il lavoro diurno come barman viene messo a rischio, così come la relazione nascente con Teri, una donna trans incontrata online. Tuttavia, fino a un certo punto, sembra mancare qualcosaa costruzione psicologica del protagonista. La strana indulgenza di Donny nei confronti di Martha, il suo senso di colpa e la riluttanza a prendere il controllo della ...