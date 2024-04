Azionario - mid e small cap | cosa consigliano gli esperti

(Di martedì 30 aprile 2024) In un contesto economico e di mercato incerto, caratterizzato dal persistere di tensioni geopolitiche e da una politica tendenzialmente restrittiva delle banche centrali, nel tentativo di evitare di tagliare i costi di finanziamento troppo o troppo presto, proseguendo la lotta all’inflazione, lo scenario dei mercati finanziari è senza dubbio più favorevole per le large cap, cioè i titoli a grande capitalizzazione, rispetto alle mid ecap. E’ quanto si evince dall’ultimo rapporto mensile di Intermonte sulle “Italian MidCaps”, anche se gliattendono ancora l’avvio di una rotazione da titoli “value” a titoli “growth” per il mese di giugno. Performance più cauta per le PMI Guardando alla performance dell’ultimo mese, si nota un andamento migliore per le società a grande capitalizzaizone rispetto a quello delle PMI. Il ...

