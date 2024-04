Aurora Ramazzotti gioca col figlio Cesare al lago I fan preoccupati | Occhio che cade in acqua in un attimo La risposta ironica dell’influencer

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Già per scelta personaleevita di condividere troppo sui social i suoi attimi di mamma. Quindi il piccoloviene tutelato al 100% sia da lei che dal padre Goffredo Cerza. Però capita, a volte, che la figlia di Michelle Hunziker e Erosdecida di aprire le porte della sua vita conper rallegrare chi la segue. Mamma eerano in gita, domenica scorsa, alper godere un po’ della bella giornata di sole primaverile. Momenti di felicità e di attimi buffi come quando il piccoloprima ammira le acque delsulle spalle della mamma, poi si dimena – come fatto tutti i bambini piccoli – per scendere. Fino a qui tutto normale. Invece i fan ...