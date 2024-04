Auditorium del Mare | botta e risposta maggioranza-opposizione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 aprile 2024) Fiumicino, 30 aprile 2024 – L’del, l’opera dedicata alla cultura che andrà a sostituire l’ex centrale Enel è al centro di alcune polemiche sollevate in questi giorni. In particolare, l‘ha richiesto delucidazioni sui lavori per la realizzazione e il completamento dell’opera, lamentando il mancato svolgimento della Commissione trasparenza sull’argomento: “Si è aperta e chiusa, per mancanza di numero legale, la Commissione Trasparenza sull’del– ha scritto l’in un comunicato – All’ordine del giorno c’era la ricerca delle motivazioni dello stop ai lavori che sembrano essersi arenati. Parliamo di un’opera fondamentale per un territorio in crescita che ha più che mai bisogno di luoghi di espressione e promozione della ...