Atti persecutori nei confronti della ex | arrestato 44enne

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio del 28.04.2024, i carabinieriStazione capoluogo procedevano ad arrestare nella flagranza differita del reato didi Benevento. L’vità condotta dai militari dell’Arma dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Benevento ha consentito grazie alla coraggiosa denuncia fatta dall’ex fidanzata dell’di evidenziare le condotte illecite reiterate dal 2019 alla sera del 27.04.2024 da parte dell’uomo che, animato da morbosa gelosia neidell’ex fidanzata e, non accettando la finerelazione sentimentale, in più occasioni, molestava la donna con continue telefonate, messaggi e pedinamenti nel disperato tentativo di convincerla a riprendere la loro relazione. Negli ...

