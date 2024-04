Attenzione - la storia del Pci non è da deificare Berlingue - la stoccata di Gasparri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) «Enricor è stato un eroe della politica. Uno che muore sul palco entra di diretto nel Pantheon dei grandi leader. Io non contesto lui, tantomeno la figlia Bianca, giornalista della quale riconosco il valore, ma la narrazione delladel Pci, perché si attua una vera e propria corruzione morale. Il Partito comunista fruiva di tre forme di finanziamento illegale. Smettiamola con la deificazione dei comunisti». Maurizio, capogruppo di Forza Italia al Senato, è uno dei quei politici che la, avendola attraversata, la sa maneggiare con cura. E con altrettanta cautela sa anche come affrontare le curve più difficili, dove s'incrociano tante strade. Onorevole, l'ovazione tributata a Pescara ar, dove si è svolta la kermesse di Fratelli d'Italia, non le piaciuta, sembra ...