Asunta - la recensione | quando a tradirti è la tua famiglia

(Di martedì 30 aprile 2024) Ladi: la serie crime spagnola è tratta dalla storia vera di una ragazzina cinese scomparsa e forse uccisa dai propri genitori. In streaming su Netflix. Nuova miniserie Netflix. Nuova corsa in Top 10 sulla piattaforma. Nuova storia vera dalle tinte crime. Ci sono tutti gli elementi per aggiungere un tassello al catalogo di un genere a cui sta chiaramente puntando il servizio streaming nella propria nuova linea editoriale. Eccoci quindi alladi, serie original spagnola che mette al centro una storia attualissima - reale ma ovviamente romanzata per l'occasione, accaduta una decina di anni fa - e allo stesso tempo terrificante, soprattutto perché chiude e allo stesso tempo lascia aperte molte domande e risposte proprio come la storia vera da cui è tratta. …