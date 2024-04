Ast - arriva un’altra tegola Il dirigente Carelli a Pesaro Il sindaco | Pessimo segnale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Non ha portato bene alla sanità fermana il consiglio comunale aperto voluto da sindaci e parti politiche per discutere dei tanti problemi della Ast di Fermo. La prima decisione che il presidente della Regione Francesco Acquaroli prende è quella di nominare direttore generale aun ottimo direttore amministrativo che proprio a Fermo stava lavorando benissimo e solo da pochi. Albertogià a maggio andrà a sostituire Nadia Storti che va in pensione, tra i tanti manager in circolazione proprio un uomo che a Fermo lavorava con ottimi risultati e che si è già fatto apprezzare da tutti, dipendenti e sindacati compresi, si doveva nominare. È l’ennesimoche Fermo serve per pescare professionalità e risorse, se i vertici della Regione respingono le rimostranze di chi si sente la cenerentola delle Marche poi niente fanno per ...