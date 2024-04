Assassinata l’ex reginetta di bellezza Landy Párraga | il killer le ha sparato ripetutamente mentre era al ristorante Era legata al caso ‘Metastasis'

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) L’Ecuador è scosso dall’assassinio di, exdia 23 annicenava in undella provincia di Los Ríos. La donna, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata vittima di un’esecuzione da parte di unche le ha. L’omicidio diha subito fatto scattare l’allarme tra gli inquirenti, che non escludono un collegamento con il“Metastasis”. Si tratta di un’inchiesta su un presunto complotto di corruzione che ha coinvolto esponenti della magistratura, della polizia e del sistema carcerario ecuadoriano. Il nome diera emerso infatti in diverse conversazioni intercettate ...