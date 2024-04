Ascolti TV | Lunedì 29 Aprile 2024 Solo il 14 1% per Bolle 2,3 mln - Isola 16 9% 2,2 mln Bene STEP 11 8% – 1,9 mln e 100Minuti 6 2% – 1,1 mln Tris per Vincere parte dal 2 7%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 30 aprile 2024) Robertoe Melissa Hamilton (Us, Andrej Uspenski) Nella serata di ieri,29, su Rai1 – dalle 21.42 alle 0.01 – lo speciale Viva la Danza, con Roberto, ha conquistato 2.334.000 spettatori pari al 14.1%. Su Canale5 – dalle 21.38 all’1.15 - L’dei Famosi 18 ha incollato davanti al video 2.230.000 spettatori con uno share del 16.9% (Isla Bonita a 1.273.000 e il 30.9%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è la scelta di 1.924.000 spettatori pari all’11.8% (presentazione di 20 minuti a 1.250.000 e il 6.9%). Su Italia1 Transporter 3 è visto da 1.495.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai3 Far West segna 583.000 spettatori pari al 3.5% (presentazione di 21 minuti a 563.000 e il 2.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 838.000 spettatori (5.7%). Su ...