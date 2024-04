Artur Dainese si avvicina a Khady Gueye ma spuntano delle foto con un uomo famoso | la segnalazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 30 aprile 2024)sembra essersi molto legato anelle prime settimane di convivenza a L’Isola dei Famosi 2024. Fin qui nulla di strano, se non che un giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello ha commentato il tutto sui social mostrandotra il modello e un personaggio televisivo, dicendo che i due sono stati insieme per diverso tempo.si stando asolo per strategia avendo altri gusti sessuali? L’Isola dei Famosi 2024:complice conè uno dei concorrenti più discussi di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Infatti, si è spesso scontrato verbalmente ...