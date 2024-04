Arriva il pesce coltivato in laboratorio | cos’è e quando potremo assaggiarlo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 30 aprile 2024) Ormai siamo in grado di indirizzare le cellule verso lo sviluppo, e possiamo fare in modo che creino artificialmente nervi e tessuti connettivi. Le cellule vengono inserite poi in un bioreattore con sostanze nutritive, dove crescono e sfruttando le capacità staminali si replicano indefinitamente.