Arrestato architetto pusher - noto come l’ingegnere | spacciava droga in casa della nonna di 104 anni

(Di martedì 30 aprile 2024) Ilnella vecchia camerettadei familiari, accanto alla stanza in cui vivono la madre ultrasettantenne e lacentenaria, che non si erano mai accorte di nulla. Sulle chat di Telegram e Whatsapp si presentava"l'ingegnere", anche se lui è laureato in Architettura. Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato Centro hannoper detenzione dia fini di spaccio un 37enne italiano incensurato; dopo direttissima e convalida del provvedimento, l'uomo è stato messo ai domiciliari nell'abitazione di residenza, vicino all'appartamento di famiglia. A due passi dalla Cattolica L'indagine-lampo degli agenti di piazza San Sepolcro è partita dalla segnalazione dei residenti di un condominio di via Lanzone, che ...

Barzio (L ecco ), 14 marzo 2024 – Drug valley, la Valle della droga. E' la Valsassina, dove si vende persino casa per pagare i debiti di droga e dove ci si presta a matrimoni combinati per garantire il permesso di soggiorno a parenti e complici degli spacciatori. Gli agenti della Mobile di L ecco ... Continua a leggere>>

Il pusher spacciava nella vecchia cameretta della casa dei familiari, accanto alla stanza in cui vivono la madre ultrasettantenne e la nonna centenaria, che non si erano mai accorte di nulla. Sulle chat di Telegram e Whatsapp si presentava come "l'ingegnere", anche se lui è laureato in ... Continua a leggere>>

Giovane di 38 anni arrestato per tentato omicidio a Montalto - VITERBO - Dove c’è droga c’è violenza e dove c’è violenza il sistema sociale fallisce. A Montalto, luogo di spaccio di numerosi pusher di ...

Continua a leggere>>

Arrestato architetto pusher, noto come “l’ingegnere”: spacciava in casa della nonna di 104 anni - Milano, il 37enne aveva trasformato l’abitazione degli ignari anziani, in via Lanzone, in un centro di vendita e confezionamento delle dosi. Sequestrati marijuana, barrette di cioccolata ai funghi all ...

Continua a leggere>>

Follia a Tor Bella Monaca, la Finanza arresta un pusher e viene aggredita dai residenti - Doveva essere un servizio di controllo, invece si è trasformata in un'aggressione ai danni degli uomini della Guardia di Finanza ...

Continua a leggere>>