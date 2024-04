Armi autonome - perché servono regole condivise

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 aprile 2024) AGI - Si chiamano", una definizione che lascia spazio all'immaginazione per le implicazioni che l'uso di strumenti difensivi e offensivi dotati di intelligenza artificiale possono avere. E le preoccupazioni sono fondate, al punto che la comunità internazionale si ritroverà a Vienna lunedì in una conferenza con l'obiettivo di arrivare a una regolamentazione condivisa dei sistemi d'arma con intelligenza artificiale (IA) integrata. Per un lungo decennio c'è stato un gruppo di esperti inviati dai governi nel quadro della cosiddetta "Convenzione su alcuneconvenzionali" (1980) che discute su come regolamentare le, senza che vi sia consenso per un mandato per negoziare norme internazionali vincolanti. Di fronte alla crescente velocità dello sviluppo e dell'uso ...