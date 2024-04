Ariston - Putin vuole nazionalizzare altre 21 aziende

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 aprile 2024) La questione della nazionalizzazione diThermo Rus Llc da parte del governo russo continua a generare tensioni internazionali tra Italia e Russia. Ieri, lunedì 29 aprile 2024, l’ambasciatore russo a Roma, Alexey Paramonov, è stato convocato alla Farnesina per discutere il passaggio della quota di capitale della suddetta azienda a JSC Gazprom Household Systems, una filiale di Gazprom. L’ambasciatore russo: L’Italia partecipa a “sterili e pericolose avventure anti-russe” Durante l’incontro con Riccardo Guariglia, segretario generale della Farnesina, Paramonov ha dichiarato che tale mossa è una reazione alle “azioni ostili” adottate dagli Stati Uniti e da altri paesi che hanno imposto sanzioni contro la Russia in seguito al conflitto in Ucraina. L’ambasciatore ha ribadito che il governo russo non ha intenzione di fermarsi qui, segnalando che analoghe misure sono ...