Aquilani | Con la Cremonese servirà una prestazione incredibile

(Di martedì 30 aprile 2024) Pisa, 30 aprile 2024 - Il tecnico Albertopresenta il match di domani contro la, importantissimo snodo playoff, a tre giornate dalla fine. Ecco le sue parole. Mister come stanno i ragazzi? Veloso e Marin in particolare? “Abbiamo un paio di giocatori da valutare, ovvero Hermannsson e Leverbe, che hanno qualche problema. Marin credo sia recuperato, il resto sta bene. Veloso non ci sarà domani, ma ci auguriamo di recuperarlo per la prossima”. Un giudizio sulla? “Laè una squadra forte, ha una rosa importante e gioca bene. Sarà una di quelle che si giocheranno la Serie A. Sappiamo che affronteremo una partita difficile. Veniamo da una buona partita, abbiamo fatto poco, perciò la preparazione è stata diversa”. Turno infrasettimanale, poco tempo per preparare la partita. “Sono ...

cremonese, il Pisa nel mirino: in due lavorano a parte - Visualizzazioni: 201 cremonese, i grigiorossi affronteranno domani, alle 12.30, il Pisa di Alberto aquilani. Due gli indisponibili per mister Stroppa. Nemmeno il tempo di smaltire le tossine del ko co ...

Continua a leggere>>

cremonese – Pisa: diretta live e risultato in tempo reale - La partita cremonese - Pisa di Mercoledì 1 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie B ...

Continua a leggere>>

Infortunio. Marin si è fermato in tempo. Condizioni buone - Il centrocampista Marin del Pisa si è fermato in tempo per un fastidio al polpaccio dopo il gol contro il Catanzaro. Sostituzione saggia, pronto per la sfida con la cremonese. Miguel Veloso potrebbe n ...

Continua a leggere>>